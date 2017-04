D'Etzella hat e Freideg iwwerraschend mat 82:86 de Kierzeren géint d'Sparta gezunn an domat dem T71 Diddeleng respektiv de Musel Pikes Dier opgelooss fir eventuell nach déi 2. oder 3. Plaz an der Tabell ze erreechen an domat an der Halleffinale net op Steesel ze falen.- T71 Diddeleng 108:81 (27:14, 34:33, 28:21, 19:13)Steesel hat schonn virum leschte Spilldag am Play-off déi éischte Plaz sécher. D'Amicale Steesel hat dann och direkt de besseren Depart erwëscht a konnt sech am éischte Véierel schonn mat 27:14 ofsetzen. Am zweete Véierel konnt Diddeleng den Ecart zäitweis verkierzen, mee Steesel wousst all Kéiers ze reagéieren. An der Paus louch Steesel mat 61:49 a Féierung.Och nom Säitewiessel huet Steesel weiderhin den Toun uginn an den Ecart konstant ausgebaut. Diddeleng war souwuel offensiv wéi och defensiv ënnerleeën. Am leschte Véierel sollt sech dann och näischt méi um Verlaf vum Match änneren. Um Enn wënnt d'Amicale Steesel ganz kloer mat 108:81.Contern -75:82 (16:21, 21:15, 19:22, 19:24)D'Musel Pikes haten hir Plaz am Final Four virum leschte Spilldag schonn sécher, wollt awer onbedéngt nach déi 2. Plaz an der Tabell erreechen. Contern wollt et de Musel Pikes awer net ze einfach maachen. An der éischter Halschent eng ganz ausgeglachen Partie vu béiden Equippen. Nom éischte Véierel louchen d'Musel Pikes mat 21:16 a Féierung. Contern hat am zweete Véierel awer eng Reaktioun gewisen an souguer d'Féierung iwwerholl. An der Paus stoung et 37:36 fir Contern.Och no der Paus konnt sech keng vu béiden Equippen e richtege Virdeel verschaffen. Nom 3. Véierel haten Pikes 2 Punkten Avance. Am leschte Véierel sollt et also nach eng Kéier ganz spannend ginn. Contern wollt de Pikes de Match net schenken an hunn hinnen duerch eng aggressiv Defense Liewen richteg schwéier gemaach. Zum Enn vum Match huet Contern dunn awer ëmmer méi nogelooss an d'Pikes konnten sech lues a lues ofsetzen. Dräi Minutten virum Schluss louchen se mat 10 Punkten a Féierung an hunn sech de Match duerno och net méi huelen gelooss. D'Musel Pikes wannen verdéngt mat 82:75 an sécheren sech domat déi 2. Plaz an der Tabell.Amtrëfft d'Amicale Steesel soumat op den T71 Diddeleng an d'Musel Pikes spillen géint d'Etzella.Ambei den Hären huet sech Bascharage mat 66:62 géint de Racing behaapt, Hiefenech zitt mat 70:73 de Kierzeren géint de Basket Esch, Walfer iwwerrennt de BC Mess 103:70 an d'Fiels wënnt 94:90 géint Kordall Steelers.