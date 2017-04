31. Editioun vum Youth Cup (15.04.2017) Den HBD organiséiert dësen internationalen Tournoi mat iwwer 200 Spiller aus 9 europäesche Länner.

D’U17 vum HB Diddeleng spillt dëse Weekend mat enger ganz jonker Formatioun. Si hunn elo 3 Victoiren aus 4 Partien a stinn domat e Sonndeg an den Halleffinallen. E Sonndeg Moien um 11.00 Auer spillt den HB Diddeleng an der Halleffinale géint Bacau aus Rumänien.



Di 31. Editioun vum Youth Cup gouf jo de Moien lancéiert an dauert nach bis e Sonndeg. D’U17 vum HB Diddeleng haten sech dëst Joer relativ wéineg Chancen ausgerechent fir sech fir d’Halleffinale ze qualifizéieren.



De Samschdeg Moien hat Diddeleng géint Tallin aus Estland gewonnen. An der Mëttesstonn gouf et eng erwaarten Defaite géint Wien.

An der 3. Partie huet den HBD d’Iwwerhand behalen géint di bosnesch Equipe vun Zenica.