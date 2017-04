Op der Weltmeeschterschaft an der 3. Divisioun a Bulgarien konnt sech Lëtzebuerg mat 8-1 géint Hong Kong behaapten an steet domat an der Finale.

© AFP (Archivbild)

An der Halleffinale huet Team Lëtzebuerg dat gemaach wat néideg war fir an d'Finale ze kommen. Um Enn huet sech Lëtzebuerg mat 8-1 (3-0, 2-1, 3-0) duerchgesat.

D'ganz Spill war ënner lëtzebuergescher Kontroll. Lëtzebuerg war fréi duerch de Kai Linster a Féierung ganng. De Colm Cannon huet zwee zousätzlech Goler geschoss an esou stoung et dunn 3-0 no der éischter Periode.

Am éischte Shift vun der zweeter Periode kruten d'Léiwen et dunn kuerz mat der Angscht ze dinn nodeems Hong Kong den 3-1 geschoss hat. Ma Lëtzebuerg huet awer net Nerve verluer an konnt zwee weider Goaler schéissen. D'Goler goufen vum Steven Minden an vum Colm Cannon geschoss.

An der drëtter Periode hunn de Robert Beran, Eric Wambach an Mirko Most jiddereen e Gol geschoss an esou war d'Victoire vun de Lëtzebuerger sécher.

Den Zuch geet weider an elo hunn d'Léiwen eng Chance hiert Ziel vun der Goldmedail ze erreechen. D'Sëlwermedail ass hinne jo schonn sécher. Dat war de Léiwen fir d'Lescht 2003 gegléckt.

D'Finale gëtt e Sonndeg, entweder géint Bulgarien oder Georgien, gespillt. D'Finale ass e Sonndeg um 18 Auer 30 (lëtzebuergesch Zäit).