Si hunn domat an der Best-Of-Five-Serie vun de Playoff-Véierelsfinallen, nom verluerene Match zu Chemnitz, erëm ausgeglach (2:2).E Freiden an der Mëttesstonn war de Lëtzebuerger Basketspiller Thomas Grün den Invité am Radio Sport-Club.Kuckt a lauschtert hei nach eng Kéier déi ganz Sendung.