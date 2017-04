© afp

- 1.FC Kaiserslautern:1Virun 21 379 Spectateure konnt Union Berlin sech mat 3:1 géint Kaiserslautern duerchsetzen. Domat huet d'Equipe aus der däitscher Haaptstad weider d'Chance ëm den Opstig mat ze spillen.De Kreilach hat Union fréi a Féierung bruecht. Kaiserslautern konnt an der 68. Minutt ausgläichen a Persoun vum Gaus, deen eng Virlag vum Stieber genotzt huet.An der Schlussphase huet Union Berlin dunn nach eng Kéier opgedréint. De Polter an den Hosiner konnten an der 85. an an der 88. Minutt nach markéieren.Fir Kaiserslautern gëtt elo och knapp. Si stinn op der 15. Plaz am Klassement. Mat enger Victoire vu Bielefeld um Méinde géint den Tabellenzweete vu Stuttgart, wier Kaiserslautern dann op der Relegatiounsplaz.Werder Bremen - Hamburger SV (15.30 Auer)SV Darmstadt 98 - FC Schalke 04 (17.30 Auer)West Bromwich Albion - Liverpool (14.30 Auer)Manchester United - FC Chelsea (17.00 Auer)FC Valencia - FC Sevilla (16.15 Auer)