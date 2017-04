Nodeem d'Rout Léiwen 0:1 an 3:1 am éischten Drëttel hanne waren, konnte si am zweeten an drëtten Drëttel iwwerzeegen an de Match mat 10:4 fir sech entscheeden.Am éischten Drëttel ass Bulgarien duerch den Vasilev no 2'15'' a Féierung gaangen, ma de Beran konnt ausgläichen. Dono hunn Yotov an Iskrenov d'Bulgaren nees no Vir bréngen, ma Lëtzebuerg konnt 2 Mol an dräi Minutten, duerch de Welter an de Schons, markéieren, sou datt et no 20 Minutten 3:3 stoung.De Linster war deen éischten, deen am zweeten Drëttel getraff huet, dono huet de Yotov ausgeglach. Ma dat war de leschte Goal vun de Bulgaren. Nach am zweeten Drëttel huet Lëtzebuerg mam Welter, Mosr a Cannon sech op 7:4 konnten ofsetzen. En 3:0 am leschten Drëtte, duerch Mosr, den Thierry an de Robert Beran, huet du fir d'Ennresultat vun 10:4 an de Weltmeeschtertitel an der drëtter Divisioun fir d'Lëtzebuerger gesuergt.