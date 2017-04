Um Méindeg kréien de Gilles Muller a säi Partner Gilles Simon et mam Novak Djokovic an dem Victor Troicki ze dinn.

© RTL (Archiv)

Am Tennis ass de Gilles Muller dës Woch beim Tennis Masters 1000 zu Monaco am Asaz. Am Dubbel spillt de Lëtzebuerger mat sengem Partner, dem Fransous Gilles Simon, e Méindeg an der 1. Ronn géint déi serbesch Koppel Novak Djokovic a Victor Troicki. D’Partie vum Lëtzebuerger ass als Drëtt no 11 Auer um Court des Princes ugesat.

Am Eenzel kritt de Gilles Muller, ATP-Ranking 27,et mam Spuenier Tommy Robredo, der Nummer 385 an der Weltranglëscht, ze dinn. D’Partie tëscht deenen Zwee ass nach net programméiert.