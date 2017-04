© Robert Straus / RTL

Op Ouschterméindeg war zu Gréiwemaacher déi 39. Editioun vum Ousterlaf.Bei de Männer war de Jonas Kindé mat 31 Minutten an 51 Sekonnen dee Séiersten op den 10 Kilometer, dat knapp annerhallef Minutte virum Abiel Tesfu, béid vum Celtic Dikrech, an dem Ismail Salbi vum FNS Rabat. Tëscht dem Zweeten an Drëtte louch 1 Sekonn. Séierste Lëtzebuerger war de Frank Schweitzer vum AS Douanes Luxembourg. Hie koum op d'Plaz Fënnef mat enger Zäit vu 34 Minutten an 22 Sekonnen.Bei den Damme konnt sech d'Kenianerin Betty Chepkwony duerchsetzen (36'24''), dat iwwer enger Minutte virum Martina Schumacher vun der Polizei Saarland an zwou Minutte virum Yvonne Engel. Op d'Plaz 7 koum d'Michele Dockendorf mat enger Zäit vun 42 Minutten an 22 Sekonnen a gëtt domadder beschte Lëtzebuergerin.Iwwer 2 Kilometer war den Däitsche Marc Schumacher dee Séiersten, datt virum Lëtzebuerger Noah Freiberg an dem Däitsche Kyrill Quesada.