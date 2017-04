© Bryan Gomes Leite / RTL Sport

Déi aner dräi Matcher goufen e Samschdeg gespillt. Hei konnte sech Diddeleng, d'Fola an den RFCUL duerchsetzen.Schonn no 14 Minutte konnt Rodange duerch den Hornuss a Féierung goen, deen de Ball schéin an de rietse Wénkel placéiere konnt. Ma déi Escher hu sech net beandrocke gelooss a konnten 7 Minutte méi duerch den Da Graca ausgläiche, deen e gudde Fräistouss mam Kapp verwandele konnt. No eppes méi wéi enger hallwer Stonn huet de Martins och nach op 2:1 fir d'US Esch erhéicht, nodeem hien e Schoss vum Ferreira ofgefälscht an esou dem Da Costa am Goal vu Rodange keng Chance gelooss huet. Mat deem Resultat ass et dann och an d'Paus gaangen.No enger knapper Stonn war et nees den Hornuss fir Rodange, deen den 2:2 markéiere konnt, datt no enger gudder Pass vum Ramdedovic. Et soll da kee weidere Goal méi an de regulären 90 Minutte falen, sou datt an der Verlängerung de leschten Halleffinaliste huet missen ermëttelt ginn.No 2 Minutte vun der Verlängerung huet den Arbitter op de Punkt gewisen, dat no engem Feeler vum Rodanger Keeper Da Costa. De Viana huet dës Situatioun ausgenotzt a konnt seng Equipe viru ronn 500 Spectateuren nees a Féierung bréngen. Ronn 4 Minutte viru Schluss huet den Escher Ramdedovic Giel-Rout gesinn. Ma Rodange konnt déi kuerz Iwwerzuel net ausnotzen a verléiert de Match mat 2:3.