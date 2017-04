© Yannick Zuidberg / RTL Sport

Um Méindeg war an der Fiels d'Finale vun der Coupe bei den Espoiren tëscht der Etzella Ettelbréck an de Musel Pikes. D'Etzella ugefouert vum Philippe Gutenkauf war favoriséiert op den Titel. Esou sinn d'Ettelbrécker och opgetrueden.

Déi éischt zwee Véierel war de Match relativ ausgeglach. D'Musel Pikes konnte gutt mathalen, dëst och, well d'Etzella vu baussen net gutt getraff huet.

Am drëtten an am véierte Véierel hunn déi Ettelbrécker dunn hir Qualitéiten ënner Beweis gestallt. De Phillipe Gutenkauf, de Malik Wilson an de Pit Elcheroth hunn de Grondstee fir dës Victoire geluecht.

Um Enn wannen d'Espoire vun der Etzella mat 65 op 53 géint d'Musel Pikes.