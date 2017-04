© Lynn Kayser

Um Ouschterweekend ware jo d'Véierelsfinallen an der Football-Coupe gespillt ginn an do hat sech d'Fola géint Rouspert, Diddeleng géing Déifferdeng, de Racing géint d'Etzella an um Méindeg US Esch géint Rodange duerchgesat.An den Halleffinalle kënnt et dann elo zu de Partien:Fola-Racing, déi de 26. Abrëll gespillt gëtt, an US Esch aus der Éierepromotioun géint den Titelverdeedeger Diddeleng, déi de 27. Abrëll gespillt gëtt.Lass geet et allkéiers um 19.30 Auer.