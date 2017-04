Radio Sport-Club Thomas Grün

Mat 13 Punkte konnt de Nationalspiller Thomas Grün nees eng Kéier iwwerzeegen. Fir de Lëtzebuerger ass et déi éischte Saison als Profi. An an där konnt hien sech bei de Gladiators an d'Starting Five spillen.No der Eliminatioun an der Véierelsfinale vum Playoff spillen d'Gladiators Tréier déi nächst Saison nees an der 2. däitscher Bundesliga.De 14. Abrëll war den Thomas Grün Invité am Radio Sport-Club: