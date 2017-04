© AFP

Déi zou Equippen aus Madrid haten eng gutt Ausgangspositioun. De Real hat zu München 2:1 gewonnen an Atletico hat doheem 1:0 gewonnen. München a Leicester waren also gefuerdert....Real Madrid - Bayern München0:1 (Lewandowski,53', p), 1:1 (Ronaldo,76'), 1:2 (Ramos, 78', sg) - Allersmatch 2:1Déi éischt 13 Minutte waren d'Bayern besser am Match an haten och eng gréisser Goalchance, ma de Robben huet just d'Baussennetz getraff. No enger Véierelstonn huet dunn d'Heemequipe lues d'Kontroll iwwer de Match geholl. Et waren dann och si, déi am Recht vun der éischter Hallschent déi besser Goalchancen haten. Eng Grouss hat de Ronaldo no ronn 35 Minutten. An engem Konter, wou si 2 géint 2 gespillt hunn, huet de Portugis den Ofschoss selwer gesicht, woubäi d'Pass wuel déi besser Alternativ gewiescht wier.No knapp 50 Minutten eng Grousschance fir Bayern, de Robben lobbt de Ball iwwer de Navas am Goal, ma de Marcelo kläert op der Linn. Eng Minutte méi spéit foult de Casemiro de Robben am 16 Meter an den Arbitter wéist op de Punkt. De Lewandowski huet et sech net huele gelooss an de wichtege Goal fir München markéiert. Kuerz dono eng weider gutt Chance fir d'Bayern, ma de Vidal huet de Ball net iwwer d'Linn kritt. Och dono huet Bayern méi Drock gemaach a méi Zweekämpf gewonnen. Et huet ee gesinn, datt de Goal d'Münchener wakereg gemaach huet a si elo den zweete Goal wollten. Si konnte sech déi eng oder aner Chance erausspillen, ma Real huet op de Konter gelauert.No 75 Minutten dann trëfft de Ronaldo fir déi 101. Kéier an enger europäescher Kompetitioun. Eng gutt Pass an d'Déift vum Casemiro notzt de Ronaldo mam Kapp a léisst dem Neuer am Goal keng Chance. Quasi am Géigenzuch e Goal fir d'Bayern, de Ramos gëtt vu sengem eegene Matspiller ugeschoss an erwëscht den Navas esou um falsche Fouss. No 83 Minutten dann eng zweet giel Kaart fir de Vidal, deen awer kloer de Ball gespillt huet. Do ass den Arbitter Viktor Kassai aus Ungarn, deen de Casemiro schonn zwee Mol mat der zweeter Kaart verschount huet, net positiv opgefall. Dono sollt kee Goal méi falen, sou datt et an d'Verlängerung geet.Leicester City -0:1 (Saul, 26'), 1:1 (Vardy,61') - Allersmatch 0:1Am Ufank vum Match war et éischter en Oftaaschten. No knapp 10 Minutte koum Leicester eng éischte Kéier virun de Goal, ma de Schoss sollt näischt abréngen. E bëssen iwwerraschent ass dann den 1:0 fir Madrid gefall, grad an der Phase, wou Leicester ëmmer méi no Vir komm ass. De Saul konnt eng gutt Flank vum Filipe Luis mam Kapp ersetzen. De Mëttelfeldspiller stoung ganz eleng op 12 Meter. Dräi Goaler bräichten Foxes elo, fir nach wieder ze kommen. Béid Equippen haten nach hir Chancen, konnten awer virun der Paus keng méi verwandelen.Mat zwee neie Spiller sinn d'Foxes op den Terrain komm an den Chilwell huet direkt fir Wierbel am Ugrëff gesuergt. Si hu méi Drock gemaach an haten och méi vum Match. Et war dann de Vardi, deen an der 61. Minutte d'Equipe fir d'Méi belount huet. Nodeem de Schoss vum Chilwell nach geblockt gouf, konnt den engleschen Nationalspiller aus 5 Meter markéieren. De Goal huet Leicester gutt gedoen an Atletico, déi jo bekannt si fir hir Stäerkt an der Verteidegung, stoung op eemol net méi sécher an der Defense. Déi 20 Minutten nom Goal hu kloer der Heemequipe gehéiert, ma hu si et verpasst, sech eng 100 Prozenteg Goalchance erauszespillen an ze markéieren. An de leschte Minutten huet Leicester nach eng Kéier alles no Vir gehäit, fir déi 2 néideg Goaler ze schéissen. Bruecht huet et awer näischt, sou datt Atletico sech en 1:1 erkämpft a sech fir d'Halleffinalle qualifizéiert.Um Mëttwoch empfänkt dann nach Barcelona d'Equipe vu Juventus Turin. D'Spuenier mussen eng 0:3 Néierlag ëmdréinen, ganz ähnlech, wéi si et scho géint de PSG gemaach hunn. Eng batter 2:3 Néierlag gouf et fir Dortmund doheem géint Monaco, dat no turbulente 24 Stonne fir d'Spiller, d'Fans an de Veräin. Um Mëttwoch gëllt et da fir de BVB alles no Vir ze geheien.