D'Partie tëscht Metz a Paris Saint-Germain en Dënschdeg den Owend war eng Nodrospartie vum 31. Spilldag an der Ligue 1 a Frankräich.An der éischter Hallschent konnt de PSG duerch Goaler vum Cavani an dem Matuidi an der 33. respektiv 36. Minutt mat 2:0 a Féierung goen.Metz huet laang gebraucht fir virun eegenem Publik eng Reaktioun ze weisen. An der 78. Minutt konnt d'Lokalformatioun duerch de Jouffre op 1:2 verkierzen. Kuerz viru Schluss, an der 88. Minutt, war et den Diabate, deen den 2:2 Ausgläich konnt markéieren. Dat sollt awer net de Schlusspunkt vun der Partie sinn. D'Gäscht konnte nämlech nach eng Kéier eng Reaktioun weisen. An der 92. Minutt ass hinnen den 3:2 gelongen. Op en neits war et de Matuidi, deen de Ball am Filet konnt ënnerbréngen.De Lëtzebuerger Chris Philipps stoung déi 90 Minutten iwwer fir Metz um Terrain.Fir Metz ass et no de 90 Minutten eng batter Néierlag. De PSG konnt 3 Punkte mat Heem huelen an ass an der Tabell nees mam Leader Monaco gläich gezunn. Metz steet mat 36 Punkten op der 15. Plaz.