D'Musel Pikes konnte sech mat 68 op 55 zu Contern duerchsetzen. An der Paus stoung et nach 28:28 gläich, mä am 3. an am 4. Véierel konnten d'Pikes dunn den Ënnerscheed maachen.An der zweeter Partie en Dënschdeg den Owend gouf et eng kloer Victoire fir d'Amicale Steesel. Si setzen sech mat 89 op 51 géint de Basket Esch duerch. No den éischten zwee Véierel stoung et schonn 52:33 fir d'Amicale.E Sonndeg geet et bei den Damme weider.Bei den Häre ginn um Mëttwoch déi éischt Halleffinalle vum Final 4 gespillt. Um 20 Auer spillen den Titelverdeedeger Amicale Steesel an den T71 Diddeleng géinteneen an um 20.30 Auer ass et un de Musel Pikes géint d'Etzella Ettelbréck.D'Halleffinale vum Championnat ginn am Best-of-Three Modus gespillt.