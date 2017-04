Wéi et do heescht, hätt virun eppes méi wéi 8 Joer de Comité vum Käerjenger Handball mat enger Partie Handball-Ferventen zesummen de Roude Léiw Bascharage gegrënnt, an dat no enger éischter Experienz als Lëtzebuerger Equipe am däitsche Championnat.



Haut misst ee leider matdeelen, dass dëse flotte Projet um Enn vun der Saison opgeléist gëtt.



Eng vun den Ursaachen ass, dass de Kader duerch Blessuren vill ze kleng ass. Fir déi nächst Saison hätten dowéinst musse 4 bis 5 nei Spillerinnen engagéiert ginn, wat awer onméiglech wier, sou de Comité vum Käerjenger Handball.



Donieft hunn d'Handball-Damme vum Roude Léiw Bascharage an deene leschten 20 Matcher mussen 18 Defaiten astiechen. Den Ofstig kann och an deenen zwou leschte Partien, déi nach ustinn net méi verhënnert ginn. Trotzdem sollt een déi gutt Resultater aus der Vergaangenheet net vergiessen, ënnert anerem ee mol Champion an der drëtter Liga West, véier mol Champion an der RPS-Oberliga a véier mol Gewënner vum Rheinland-Pokal.



De Veräin wëll sech elo nees verstäerkt op den Dammenhandball hei am Land konzentréieren.