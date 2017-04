Amicale Steesel-T71 Diddeleng © RTL Sport/Shari Schenten

Amicale Steesel-T71 Diddeleng © RTL Sport/Shari Schenten

De Final 4 am Basket gëtt am Modus Best-of-Three gespillt - an anere Wierder: Et kënnt op all Partie un!An der éischter Halleffinale um Mëttwoch den Owend haten d'Musel Pikes doheem d'Etzella vun Ettelbréck op Besuch. Zimlech laang war et eng éischter enk Saach, éier den Ettelbrécker am leschte Véierel d'Loft ausgaangen ass: 21:18 nom éischte Véierel, 20:24 goung den zweeten, 25:23 den drëtten aus, esou datt et deen Ament 66 zu 65 stoung. Ma no engem klore 26:14 am leschte Véierel duerfte sech d'Pikes iwwert eng 92:79-Victoire freeën.Top-Scorer bei de Pikes war de Clancy Rugg mat 28 Punkten, bei der Etzella den Derrick Barden mat 23.An där anerer Halleffinale stounge sech den Titelverdeedeger vu Steesel an Diddeleng géigeniwwer. An hei war et en Hin an Hier: 19:19 nom éischte Véierel, dunn hat den T71 d'Nues vir am Zweeten, 23:28, am Drëtten dunn eng Dominanz vun der Amicale mat 33:18 - Resultat no Dräivéierels vum Match: 75 op 65!Well dee leschte Véierel enk 21 op 20 un d'Amicale goung, kann déi sech um Enn mat 96 op 85 géint den T71 Diddeleng duerchsetzen an déi éischt vu maximal 3 Halleffinalle fir sech entscheeden.Top-Scorer bei der Amicale war iwwregens de Samy Picard mat 27 Punkten. Genee esou vill Punkte konnt och de Cory Johnson fir den T71 markéieren.