Anpfiff erst um 20:50 Uhr. Die Polizei lies unseren Mannschaftsbus rund 20 Minuten lang ohne Begründung nicht vom Hotel abfahren. #asmbvb pic.twitter.com/qPUlUVlp7y — Borussia Dortmund (@BVB) April 19, 2017

Am Réckspill huet Barca op e Wonner gehofft a war dobäi besonnesch op hire Star-Kicker Messi ugewisen. An der éischter Halschent konnte si awer net iwwerzeegen. Trotz engem 0:0, hu sech Messi, Suárez an Neymar d'Zänn un der staarker Defensiv vu Juve ausgebass.Och an der zweeter Halschent sollt sech un dësem Resultat net vill änneren. Et bleift beim 0:0 an d'Katalanen hunn et no enger 3:0-Victire am Hispill verdéngt an d'Halleffinale gepackt.Virop huet de Match Dortmund géint den AS Monaco mat Retard ugefaangen. Op Twitter huet déi däitsch Equipe matgedeelt, dass d'Police den Equippebus, wuel ouni Begrënnung, 20 Minutten net virum Hotel fortfuere gelooss huet. Och de Spectateure gouf geroden, sech mat Zäiten op de Wee ze maachen, wéinst de verstäerkte Sécherheetsmesuren.Loung et un der ugespaanter Situatioun beim Hotel? Knapp 3 Minutten nom Upaff huet Monaco duerch e Goal vum Kylian Mbappé den 1-0 markéiert. An der 17. Minutt konnt de Radamel Falcao nach emol nosetzen an erweidert op den 2-0 an esou ass e Match och an d'Paus gaangen. Dem BVB seng Offensiv hat dem Tempo an der Ofwier vun den Haushären näischt entgéint ze setzen.Déi Giel-Schwaarz hunn d'Paus genotzt an, an der 48. Minutt den Turbo ugeworf. De Reus, deen de Ball propper vum Dembélé zerwéiert krut, huet d'Lieder eragemaach, 2:1 also.An der 81. Minutt gouf de Valère Germain agewiesselt an huet deem Ganzen dunn den Deckel opgesat, hien erhéicht op 3:1 an domat war de Match och schonn decidéiert.minimal ab. Aus kürzester Distanz tunnelt Germain bei seiner ersten Ballberührung Keeper Roman Bürki. Das war die Entscheidung!