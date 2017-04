Et war een dramateschen Owend am europäesche Football: Et gouf 3 Verlängerunge mat ganz vill Revirementer.Manchester ass als Favorit an de Match gaangen. Sou si si och opgetrueden. D'Englänner stoungen vun Ufank un héich an hunn den Toun uginn. An der 10. Minutt war et ee Konter vun de Red Devils, an eng Pass vum Rashford op den Mkhitaryan, deen aus 15 Meter geschoss huet, fir den 1:0.An der 32. Minutt kënnt et zu engem net onverdéngte 1:1. Den Hanni kann aus 8 Meter ofzéien. Anderlecht war nees am Match a konnt sech Hoffnungen op d'Halleffinale maachen.An der Verlängerung huet de Rashford den 2:1 an der 107. geschoss.Deem haten déi Belsch näischt méi entgéint ze setzen.ManU huet et nees gepackt.Béid Equippen schenke sech näischt vun Ufank un: een oppene Match an der éischter Halschent. Schalke an Ajax spille séier no vir. Och wa kee Goal gefall. No den éischte 45 Minutte feele Schalke ëmmer nach 2 Treffer, fir op d'mannst den Allermatch z'egaliséieren.An der 53. Minutt ass et den 1:0 no enger Une-Deux tëscht dem Burgstaller an dem Goretzkade, Schoss vum Goretzka an de lénken Eck. De Goalkeep kritt en nach mam Ärem, mee et ass ze spéit.Nëmmen 3 Minutte méi spéit war et den 2:0! Duerch de Burgstaller no Viraarbecht vum Höwedes flach an de rietsen Eck. An der 80. Minutt gouf et eng rout Kaart géint den Hollänner Veltman.Et kënnt zu enger Verlängerung.Do an der 101. Minutt huet de Caliguri den 3:0 geschoss. An der 111. Minutt huet awer den Ajax-Mann Viergever den 3:1 geschoss. Domatter huet Schalke awer nees ee Goal gebraucht. Ze spéit!Ganz fäerdeg war et dunn mat dem 3:2 duerch ee Rietsschoss vum Younes. D'Equipe vun Amsterdam ass an der Halleffinale.Istanbul schéisst den 1:0 an der 27. Minutt no engem flotten Dréier vum Talisca. De Lopes am Goal vu Lyon huet keng Chance. Mee schonn an der 34. Minutt kënnt d'Äntwert vu Lyon iwwert den Lacazette säi Konschtschoss iwwer de Goalkeeper Fabrifir den 1:1.An der 2. Halschent schéisst den Talisca säin 2. Goal. De Brasilianer kënnt aus 8 Meter zum Schoss.Och hei kënnt et zu enger Verlängerung a souguer zum Eelefmeterschéissen. Ee ganz laangt Eelefmeterschéissen, sou Lyon d'Nerve konnt behalen.Celta Vigo ass an der Halleffinale.