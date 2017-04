En Freideg war zu Nyon d'Ausléisung fir d'Halleffinalle vun derReal Madrid - Atletico MadridAS Monaco - Juventus TurinAn der Halleffinale kënnt et zu engem Derby an an engems engem Remake vun der Finale vun 2014.D'Allersmatcher ginn den 2. Mee an 3. Mee gespillt, d'Retourmatcher si fir déi Woch dono geplangt. D'Finale ass den 3. Juni zu Cardiff. De Gewënner tëscht Monaco an Turin huet an der Finale Heemrecht.No der Champions League war et dann un der Ausléisung vun derAjax Amsterdam - Olympique LyonnaisCelta de Vigo - Manchester UnitedD'Matcher vun der Europa League ginn de 4. Mee respektiv den 11. Mee gespillt. D'Finale zu Solna, an der Ëmgéigend vu Stockholm, ass e Mëttwoch de 24 Mee. Ajax oder Lyon hunn an der Finale Heemrecht.De Gewënner vun der Europa League ass automatesch fir d'Champions League qualifizéiert.