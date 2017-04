Um 30. Spilldag an der däitscher Bundesliga verspillt Köln doheem eng 1-0 Avance. An der 93. Minutt konnt den Demirbay fir Hoffenheim ausgläichen.

De Match ass also mat engem 1-1 op den Enn gaangen. Köln war an der 58. Minutt duerch de Bittencourt mat 1-0 a Féierung gaangen. Duerch dee Remis ass Hoffenheim elo scho sécher, dass si fir eng europäesch Kompetitioun qualifizéiert sinn.

D'TSG steet nom 30. Spilldag aktuell op Plaz 3 an der Tabell mat 55 Punkten.



An Holland wënnt den SC Heerenveen mat 1-0 géint Willem II, dat duerch e Gol vum Larsson an der 40. Minutt.

An der Belsch steet et no 90 Minutten tëscht La Gantoise an Ostende 1-1.



Am franséische Championnat ass tëscht Nanzeg a Marseille um Freidegowend kee Gol gefall. Si trenne sech 0-0.



A Spuenien koum et zum Duell FC Sevilla - FC Granada. Sevilla war hei kloer iwwerleeën a gewënnt mat 2-0 géint Granada, dëst duerch 2 Goler vum Ganso.



