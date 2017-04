Um Freideg den Owend ware 4 Matcher vum Play-Down am Härebasket. Et ware spannend a ganz serréiert Matcher. De Basket Esch verléiert 76-79 géint de Racing.

Hiefenech hat et e bësse méi liicht géint d'Kordall Steelers. Um Enn verléieren d'Steelers mat 8 Punkte Réckstand 73-81 géint Hiefenech.

De BC Mess huet inextremis mat just 1 Punkt Virsprong géint d'Arantia aus der Fiels gewonnen (69-68).



De Match Hedgehogs Bascharage - Résidence Walfer war och ganz spannend bis zum Schluss. Schlussendlech waren et d'Residence vu Walfer déi sech freeë konnt, well si wanne mat 2 Punkte Virsprong géint d'Hedgehogs (74-76).



Iwwersiicht vun de Resultater:

Basket Esch - Racing Lëtzebuerg 76:79

BC Mess - Arantia Fiels 69:68

Kordall Steelers - Hiefenech 73:81

Hedgehogs Bascharage - Residence Walfer 74:76



