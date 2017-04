© afp

Am Kampf ëm d'Europaplazen a géint den Ofstig bleift et an der Bundesliga also weider richteg spannend.Bayern ass direkt mat enger kaler Dusch an de Match gestart. Et huet nämlech net méi ewéi 3 Minutte gedauert bis de Bojan Krkic déi Mainzer a Féierung bruecht huet. Nodeems Mainz spillbestemmend war an souguer eng Chance op den 2:0 hatt, huet de Robben an der 20. Minutt zougeschloen. Mä Mainz huet net opginn konnt an der 40. Minutt een Eelefmeter erausspillen, dee vum Brosinski verwandelt gouf. Bayern hu sech dunn Chance no Chance erausgespillt mä si hu misse bis déi 73. Minutt waarden, bis den Thiago mat engem Wäitschoss konnt egaliséieren. Duerno huet München weider Gas ginn an hätt an der 74. Minutt souguer missen een Eelefmeter zougesprach kréien. Ee Gol sollt dem Rekordchampion awer net méi gelengen, sou dass Leipzig um Sonndeg de Réckstand op 6 Punkte ka verkierzen.Nodeems Ingolstadt um 29. Spilldag no dräi Victoiren um Stéck erëm eng Kéier verluer hat, hu si géint déi Bremener Equipe vun der Stonn gutt an de Match fonnt. Sou war et eng logesch Konsequenz, dass de Lezcano déi Ingolstadter an der 32. Minutt a Féierung bruecht huet. Kuerz virun der Paus huet de Kruse awer bei engem ganz kloren Eelefmeter keng Nerve gewisen an op 1:1 gesat. No der Paus gouf et dunn een Eelefmeter fir Ingolstadt deen u sech kee war. Nodeems den Almog Cohen nämlech ouni géigneresche Kontakt am Strofraum zu Fall komm ass, huet de Pascal Gross vun dësem Feeler vum Arbiter profitéiert an op 2:1 gesat. Déi Ingolstädter schéngen sech dunn awer esou schëlleg gefillt hunn, dass si de Bremer den 2:2 an der 82. Minutt geschenkt hunn. No engem krasse Feeler an der Defense huet den Kruse nämlech profitéiert an den Ausgläich markéiert. An der 87. Minutt war et erëm de Kruse deen de Match dunn endgülteg gedréit huet. Mat sengem drëtte Gol konnt hien nämlech Werder mat 3:2 a Féierung schéissen. De Max huet dunn awer nach ëmmer net genuch an konnt an der 90. Minutt souguer nach säi 4. Gol Dag markéieren.Augsburg huet sech net lang bidde gelooss an huet an der éischter Chance vum Match direkt markéiert. No enger gudder Viraarbecht vum Altintop huet de Gouweleeuw an der 9. Minutt konnte markéieren. Et huet dunn bis dei 79. Minutt gedauert, bis Frankfurt duerch de Marco Fabian konnt ausgläichen. Dëst war zu deem Moment och méi ewéi verdéngt. An der 86. Minutt huet de Fabian dunn erëm zougeschloen an op 2:1 erhéicht. De Schlusspunkt vum Match huet dunn den Ante Rebic gesat. De Kroat profitéiert vun engem ganz krasse Feeler vum Augsburger Keeper an setzt op 3:1.No enger ausgeglachener éischter Halschent huet Darmstadt an der 51. an der 53. Minutt direkt zwee Mol zougeschloen. No engem Korner konnt fir d'éischt de Sulu op 0:1 erhéijen, bevir de Platte no engem schéine Konter konnt op 0:2 setzen. An der 90. Minutt huet Darmstadt et dunn duech een Eegegol vum Holland awer nach eng Kéier spannend gemaach mä et sollt awer bei der 2:1 Victoire vun Darmstadt bleiwen.Nodeems Wolfsburg de ganze Match iwwer déi besser Equipe war, hu si sech an der 60 Minutt ee Konter agefaange, dee vum Berliner Ibesevic äiskal bestrooft ginn ass. An enger schwaacher Partie sëtzt sech Berlin also 1:0 duerch an dierf weider vun Europa dreemen.Um Freideg verspillt Köln doheem eng 1-0 Avance. An der 93. Minutt konnt den Demirbay fir Hoffenheim ausgläichen. De Match ass also mat engem 1-1 op den Enn gaangen. Köln war an der 58. Minutt duerch de Bittencourt mat 1-0 a Féierung gaangen. Duerch dee Remis ass Hoffenheim elo scho sécher, dass si fir eng europäesch Kompetitioun qualifizéiert sinn.