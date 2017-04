© Guy Seyler

© Kevin Harpes (Etzella - Musel Pikes)

Fir Steesel huet de Match ganz gutt ugefaange. D'Amicale huet de Match nämlech direkt mat 16:5 ugefaange a bei Diddeleng huet missen eppes geschéien. An d'Reaktioun ass dunn an der Persoun vum Corey Johnson och komm. Ënnert sengem Impuls ass den T71 nämlech erëm op 22:22 bäikomm. No 10 Minutten sollt et awer 26:22 fir d'Gäscht stoen. Am zweete Véierel ass et dunn ausgeglach weidergang an Diddeleng konnt beim Stand vu 27 op 26 fir d'éischte kéier a Féierung goen. Beim Stand vun 34:34 sollt dunn awer d'Shavon Coleman Show kommen. Den Amerikaner vun de Steeseler huet nämlech eleng een 10:0 geschoss an et stoung 34:44. Den Diddelenger Coach huet mat engem Timeout reagéiert an dëst schéngt senge Jongen och gehollef ze hunn. Virun der Paus huet Diddeleng nämlech nach mat engem 9:2 Laf geäntwert, sou dass et beim Stand vun 43:46 an d'Paus gang ass.No der Paus dat nämmlecht Bild ewéi an der éischter Halschent. Diddeleng verschléift déi éischt fënnef Minutten a Steesel profitéiert dovunner fir een 10:0 ze realiséieren sou dass Diddeleng beim Score vun 48:58 misst een Timout huelen. No dësem hunn si sech dunn och erëm gefaangen an hu mat puer ganz flotte Spillzig erëm an de Match fonnt. Mä emmer wann ee gemengt huet, dass Diddeleng am Match war, koum eng ganz staark Reaktioun vum aktuelle Champion Steesel. Sou ass et mam Score vu 69:65 aus Steeseler Siicht an de leschte Véierel gang. An de leschten 10 Minutten ass et Schlag op Schlag gang. Nodeems Steesel virgeluecht huet, konnt Diddeleng een 11:0 schéissen a louch bemol 78:74 vir. Mat flotte Kombinatiounen, wichtegen Dräier vum Tim Schmit, Tom Schumacher an souguer zwee vum Corey Johnson hu si sech eng Avance vun 13 Punkte erausgespillt. Zu deem Moment woussten déi Steeseler net méi wéi hinne géif geschéien. Um Enn wënnt Diddeleng mat enger ganz staarker Leeschtung 97:83 géint Steesel a forcéiert domadder een drëtte Match. Beschte Scorer bei den Diddelenger war de Corey Johnson mat 41 Punkten.Genau ewéi Diddeleng ass och déi aner Heemequip, d'Ettelbrécker Etzella ganz schlecht an déi 2. Halleffinall gestart. No 5 Minutten stoung et nämlech 3:11, sou dass Ettelbréck scho fréi huet missen engem Réckstand hannendrugelaf. Mä nieft dem Retard, hat bei der Etzella de Jairo Delgado zu dësem Moment schonn 2 Feeler an huet missen op der Bänk Plaz huelen. Den Trio Nelson Delgado, McNutt a Barden hunn awer reagéiert an Ettelbréck erëm op 17:19 erubruecht. Ab deem Moment ass déi Ettelbrécker Maschinne awer net méi esou gutt gerullt an déi Miseler konnte sech erëm ofsetzen. No 13 Minutte stoung et dunn souguer 24:31 aus Ettelbrécker Siicht. Mä d'Etzella huet super Kampfgeescht bewisen an no engem tëschenzäitlechen Ausgläich (38:38), ass et mat engem 41:44 an de Vestiaire gang.Déi Ettelbrécker sinn an der zweeter Halschent vill besser gestart wéi nach an der éischter Halschent a konnten beim Score vun 51 op 49 fir d'éischte Kéier a Féierung goen. Ab dësem Moment ass et dunn bei der Etzella richteg gerullt a si hu sech eng maximal Avance vu 7 Punkten erausgespillt. Mà ewéi sou oft dëst Joer, goufen et bei der Etzella vill Héichten an Déiften. D'Ettelbrécker hunn zwar gutt weidergekämpft mä hunn hir Avance awer erëm verspillt. Fënnef Minutte viru Schluss stoung et nämlech 70:71 fir déi Miseler. An der Schlussphase sollt et dunn also ganz spannend ginn. Musel Pikes haten eng ganz kleng Avance an hu probéiert déi iwwert Zäit ze bréngen. dëst ass hinnen och gelongen a si setzen sech um Enn knapp mat 77 op 80 duerch a stinn als éischte Finalist fest.