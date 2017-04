© Joé Haas

© Bob Leven

RM Hamm Benfica -1:Béid Formatioune stinn am Keller vun der Tabell. Sou hu béid Equippen hei op wichteg dräi Punkten am Ofstigskampf gehofft.Déi éischt Chance gouf et fir d'Lokalequipe. De Schoss vum Cabral konnt den Ivesic awer nach paréieren. Dës Chance war mat dat eenzegt wat den RM Hamm an den éischte 45 Minutten fäerdeg bruecht huet. An der Schlussphase vun der éischter Hallschent war et nach eng Kéier eng geféierlech Aktioun vun de Käerjenger.No ronn enger Stonn konnt Käerjeng dunn a Féierung goen. Den Alunni huet de Barbosa lancéiert, dee virum Goal äiskal bleift an den 1:0 markéiere kann.Ma Hamm huet direkt reagéiert. De Cabral huet nëmmen zwou Minutte méi spéit den Ausgläich geschoss.Ronn 10 Minutte viru Schluss war et de staarken Alunni, dee mat engem schéine Schoss den 2:1 fir Käerjeng markéiere konnt.Jeunesse Esch -0:Liicht favoriséiert war d'Equipe vun Nidderkuer. Dës Favoritteroll hunn déi Nidderkuerer och schonn no 3 Minutten ënnerstrach. De Laurent huet d'Gäscht nämlech dunn an d'Féierung bruecht. De Lafon ass iwwer d'Säit gaangen an huet an der Mëtt de Laurent gesinn, dee ganz eleng um 5- Meter stoung. D'Flank ass genau viru senge Féiss gelant, sou dass den Nidderkuerer Buteur kee Problem hat ze markéieren.De Lafon war et dunn deen den 2:0 markéiere konnt. An der 52. Minutt war et ëmgedréint, de Laurent huet d'Virlag gemaach fir de Lafon. Den Oberweis hat de Ball géint de Laurent verluer, sou dass de Lafon no der Pass just nach huet missen de Ball iwwer d'Linn drécken.Insgesamt ass et eng verdéngte Victoire fir de Progrès déi einfach déi besser Equipe waren an och besser Chancen haten.Racing Union -0:De Racing ass gutt an de Match komm. Se hu probéiert duerch séier Kombinatiounen an de Strofraum ze kommen an hei eng fréi Decisioun ze sichen. Ma dëst ass hinnen net gelongen.An der 38. Minutt gouf de Racing dunn äiskal erwëscht. De Klapp konnt no enger Virlag vum Lopes op 1:0 stellen. Zu dësem Zäitpunkt war dëst Resultat eng Iwwerraschung, well d'Fola sech kaum engagéiert huet.An der zweeter Hallschent ass d'Equipe vum Jeff Strasser du méi engagéiert opgetrueden. D'Fola huet sech dunn och Chancen erausgespillt a sou goufe si an der leschter Minutt belount, wéi de Gerson Rodrigues eng Réckpass ofgefaangen huet an de Ball an den eidele Goal konnt schéissen.- Mondorf:1D'Gäscht wollten haut weider dräi Punkte mat heem huelen. No 10 Minutten gouf et no engem Handspill vum Péitenger Baier, een Eelefmeter fir d'Gäscht. De Ketlas ass ugetrueden an huet sech dës Chance net entgoe gelooss an huet dësen Eelefmeter zum 1:0 verwandelt.Ma nëmmen eng Véierelstonn méi spéit gouf et och een Eelefmeter op där aner Säit. No engem Foul vum Soares um Zinga, huet den Arbitter op de Punkt gewisen. An och de Péitenger Zwick léist sech esou eng Chance net entgoen an konnt de Match egaliséieren.De Baier huet sengen Teamkollegen och ee groussen Déngscht erwisen, ewéi de Péitenger an der 40. Minutt wéinst senger zweeter Gieler konnt fréizäiteg vum Terrain goen.Ma Péiteng huet sech doduerch net aus dem Spill brénge gelooss. D'Lokalequipe war iwwer wäit Strecken déi besser Equipe a konnt an der 82. Minutt a Persoun vum Bojic den 2:1 markéieren. Péiteng wënnt um Enn verdéngt géint Mondorf.- Rëmeleng:0Déifferdeng krut Besuch vu Rëmeleng. Déi Déifferdenger wollten onbedéngt gewannen an dräi Punkte mathuelen fir hir Spëtzeplaz am Championnat ze behaapten.Déi Rout hunn och direkt gutt lass geluecht. De Bastos konnt no nëmmen 9 Minutten seng Faarwen a Féierung bréngen.Déi Rëmelenger ware nach geschockt vum éischte Goal, ewéi de Bettmer an der 14. Minutt op 2:0 erhéicht huet.Déifferdeng war déi besser Equipe a wënnt mat 2:0 géint schwaach Rëmelenger déi dem Ofstig ëmmer méi no kommen. Déifferdeng kënnt mat dësen dräi Punkten dem Titel ëmmer méi no.Kanech -0:Rouspert ass duerch hir lescht Optrëtt als Favorit an d'Partie gaangen. An déi Rousperter hu fréi am Match hir gutt Form confirméiert. De Kasel huet eng Flank vum Weirich mam Kapp dragesat.De Weirich war et och dee kuerz virun der Paus op 2:0 erhéicht huet. De Rousperter huet sech een Häerz geholl an aus der Distanz ofgezunn. Säi Schoss ass am rietse Wénkel ageschloen. Et war eng verdéngten 2:0 Féierung zur Paus.Och no der Paus, huet Rouspert de Match kontrolléiert. Duerch zwou rout Kaarten hunn déi Kanecher sech dunn nach all lescht Chance fir de Match ze dréinen sëlwer ewech geholl.Rouspert steet mat dëser Victoire op der gudder 9. Plaz am Championnat.Stroossen - F91 Diddeleng (18.00 Auer)