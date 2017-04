© afp

© afp

Real Madrid -2:De sou genannten "El Classico" tëscht dem Real Madrid an dem FC Barcelona stoung um Sonndeg um Programm. Dëst ass d'Duell vun den zwou beschte Spueneschen Equippen. Och am Championnat leien se op de Plazen 1 an 2.Eng éischt gutt Geleeënheet gouf et fir d'Lokalequipe. Ee Schoss vum Ronaldo konnt vum Ter Stegen paréiert ginn.Ma och Barcelona huet dunn déi éischt offensiv Akzenter gesat. Nodeems dem Iniesta säi Schoss nach geblockt konnt ginn, war et kuerz duerno de Suarez deen et aus ronn 20 Meter probéiert huet. Ma de Schoss vum Spiller aus Uruguay geet nëmme knapp laanscht de Goal.De Benzema huet et kuerz drop per Volley versicht, ma dem Fransous säi Schoss war ze zentral. An der 20. Minutt déi bis dohin wuel bescht Goalchance. De Ronaldo hat sech gutt duerchgesat an huet op de Goal geschoss, ma den ter Stegen am Goal vun de Katalanen huet dëse Schoss mat enger flotter Parade entschärft.An der 28. Minutt ass et dunn intressant ginn. No enger Flank ass et fir d'éischt de Ramos dee mat eropgeréckelt war, deen nëmmen de Potto trefft. Ma nëmme Sekonnen dono stoung de Casemiro genau richteg fir de Ball aus kuerzer Distanz an de Goal ze schéissen.Ma Barcelona huet séier reagéiert. Nëmme 5 Minutten nom 1:0 konnt de Messi egaliséieren. De Rakitic huet seng Iwwersiicht bewisen an eng flott Pass op de Messi gespillt, deen nach zwee Spiller stoe léisst an de Ball da schéin an de rietsen Eck schéisst.Am Bernabeu ass et richteg hin an hir gaangen. Dräi Minutten nom Ausgläich war et de Modric, deen eng gutt Méiglechkeet hat den alen Ofstand erëm hierzestellen. Ma och hei hat den ter Stegen opgepasst.Och d'Katalanen kruten nach eng Chance virun der Paus. De Suarez huet eng flott Flank an d'Mëtt gespillt, genau op den Alba, deen dës grouss Chance net notze kann. Säi Kappball geet knapp laanscht de Potto.D'Madrilenen waren insgesamt an der éischter Hallschent déi besser Equipe. Op Saïte vu Madrid waren et einfach déi besser Goalchancen. Am grousse Ganze war et eng gutt éischt Hallschent, déi mat engem 1:1 op en Enn gaangen ass.Madrid huet no der Paus weider staark no vir gespillt. De Kroos huet et vun der Strofraumgrenz aus probéiert, ma den ter Stegen konnt dee Schoss mat enger flotter Parade halen.Den Däitsche Goalkipp war an der Ufanksphase vun der zweeter Hallschent richteg gefuerdert. De Benzema huet et nach eng Kéier per Kapp no enger Flank probéiert, ma den Däitschen am Goal huet erëm richteg gutt reagéiert.Vu Barcelona war bis zur 59 Minutt kaum eppes ze gesinn. Do war et awer ee stramme Kappball vum Pique no engem Corner, deen de Navas in extremis paréiere konnt. De Navas war et och nach eng Kéier an der 68. Minutt dee Madrid am spill gehalen huet no engem geféierleche Schoss vum Suarez.An der 73. Minutt ass Barcelona dunn a Féierung gaangen. De Rakitic krut de Ball ronn 20 Meter virum Goal, do huet en ee Schoss ugetäuscht an huet mam lénke Fouss de Ball mat engem wonnerschéine Schoss an de laangen Eck geschoss.4 Minutte méi spéit ass et nach méi batter gi fir Real. De Ramos krut no engem béise Foul um Messi déi rout Kaart. De Spuenier ass mat zwee Féiss no vir an de Mann gaangen.Ma Madrid huet sech net opginn. Den agewiesselte James Rodriguez huet an der 86. Minutt, 4 Minutten no senger Awiesslung de Match erëm egaliséiert. De Marcelo huet de Ball an de Strofraum gespillt, wou de Rodriguez net laang zéckt an de Ball an de lénksen Eck schéisst.An der drëtter Minutt vun der Nospillzäit war et de Messi, deen dëse Classico a leschter Sekonn entscheet. Den Alba huet de Ball an d'Mëtt gespillt wou de Messi genau richteg stoung an de Ball onhalbar an den Eck schéisst. Barcelona gewënnt ee verréckte Classico um Enn mat 3 zu 2 am Estadio Santiago Bernabeu.Den FC Barcelona iwwerhëlt domat d'Spëtzepositioun am Spuenesche Championnat. Ma de Real huet awer nach ee Match manner gespillt ewéi d'Katalanen.- VfL Bochum:0Braunschweig konnt sech duerch zwee Goaler vum Nyman géint Bochum duerchsetzen. Kuerz no der Paus huet den Nyman op Virlag vum Reichel den 1:0 markéiert. An der 87. Minutt huet de Schwed dunn och nach vum Punkt getraff.Domat steet Braunschweig an der Tabell elo op der zweeter Plaz mat 57 Punkten. Hannover ass drëtten mat och 57 Punkten. Um Méindeg ass nach d'Partie tëscht dem véierten Union Berlin an dem VfB Stuttgart, déi op der éischter Plaz stinn. Mat enger Victoire vun Union Berlin hätten all véier Veräiner 57 Punkten. Et versprécht sech also nach ee spannenden Opstigskampf.FC Burnley -0:Manchester war e sonndeg op Besuch zu Burnley. D'Equipe vum Jose Mourinho spillt nach ëm d'Champions League an huet dohier eng Victoire gebraucht.No 21 Minutten huet de jonke Martial no enger Virlag vum Herrera den 1:0 markéiert. Och nom Goal huet Manchester weider Drock gemaach. Sou war et an der 39. Minutt de Rooney deen den 2:0 markéiere konnt. Déi Kéier konnt de Martial d'Virlag verzeechnen.Bei dësem Stand ass et bis zum Schluss bliwwen a Manchester steet elo op der 5. Plaz am Englesche Championnat.FC Liverpool -1:Liverpool mam Trainer Jürgen Klopp war virun dësem Match a 7 Matcher ongeschloen. D'Reds sinn och an der 24. Minutt duerch de Coutinho a Féierung gaangen.Ma Crystal Palace huet sech hei net verstoppt a konnte kuerz virun der Paus ausgläichen. De Benteke, dee fréier och bei Liverpool gespillt huet, huet op Virlag vum Cabaye markéiert.No der Paus konnt de Benteke nach eng zweete Kéier zouschloen. No enger Pass vum Puncheon huet de Belsch op 2:1 erhéicht. Och déi 6 Minutte Nospillzäit hunn näischt méi gehollef. Liverpool verléiert mat 2:1 géint Crystal Palace.- Manchester City:1Um Sonndeg gouf d'Halleffinale vum FA Cup tëscht Arsenal a Manchester City am Wembley gespillt. Béid Equippen hu vun Ufank u gekämpft fir als Gewënner heem ze goen.Déi zwou Formatioune stoungen gutt an der Defense, sou dass et mat 0 zu 0 an d'Paus gaangen ass.No der Paus ass et du méi offensiv ginn. Den Agüero konnt Manchester City an der 62. Minutt a Féierung bréngen. Den Argentinier hat de Ball iwwer den Cech an de Goal gehuewen.Ma Arsenal wollt sech net esou séier geschloe ginn. D'Equipe vum Arsène Wenger huet alles no vir geschmass an sou war et no enger Flank vum Chamberlain, de Monreal deen de Ball aus kuerzer Distanz an de Goal schéisse konnt.No 90 Minutte gouf et nach kee Gewënner, sou dass et d'Entscheedung huet missen an der Verlängerung falen.Hei war et de Buteur vun Arsenal, den Alexis Sanchez, deen den 2:1 an domat d'Entscheedung erbäi bréngt. Domat geet d'Coupe dëst Joer sécher op London, well an der Finale spillt Arsenal géint Chelsea.Olympique Lyon - AS Monaco (21.15 Auer)