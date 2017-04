Hie war den éischte Lëtzebuerger, deen op Olympesche Spiller eng Gold-Medail gewanne konnt, dëst an der Liichtathletik iwwer 1.500 Meter. De Rich Simon erënnert un d'Course vum Josy Barthel....



De Josy Barthel hätt haut 90 Joer kritt (24/04/2017)





Et war den 26. Juli 1952 kuerz no hallwer 5 am Olympiastadion zu Helsinki a Finnland. 70.000 Leit si live derbäi wéi de Josy Barthel Lëtzebuerger Sportgeschicht schreift. Déi aner lauschteren de Radio an e puer Privilegéierter kënnen d'Course op der Tëlee kucken.



De Werner Lueg war de Favorit op d'Goldmedail. Den Däitschen hat deen Ament och de Weltrekord iwwer 1.500 Meter an et hat laang duerno ausgesinn, wéi wann hie sech d'Goldmedail kéint kropen. Déi gouf et net. Esou wéi dacks a senge Coursen huet de Josy Barthel op de leschten 300 Meter grouss opgetrompt. De Werner Lueg koum um Enn just op déi 3. Plaz. Sëlwer war fir den Amerikaner Bob McMillan.



De Josy Barthel huet d'Course an 3 Minutten 45 Sekonnen an 2 Honnertstel gewonnen. Dat war olympesche Rekord. Hien huet och nach e puer Mol probéiert dem Werner Lueg säi Weltrekord ze knacken. Dat ass him awer net gegléckt. De Josy Barthel ass mat 65 Joer de 7. Juli 1992 gestuerwen.