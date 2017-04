© Franky Hippert / RTL Sport

2016 ass de Gilles Muller eng drëtter Kéier noenee Lëtzebuerger Sportler vum Joer ginn. En Dënschdeg huet den Tennisspiller säin Trophee kritt. Bei där Geleeënheet huet de Franky Hippert mat him doriwwer geschwat, awer och iwwert säi leschte Match, wou den 33 Joer ale Spiller ganz no dru war géint d'Nummer 1 op der Welt, Andy Murray ze gewannen.

Trophee fir Gilles Muller / Reportage Franky Hippert



Wat den Trophee vum Lëtzebuerger Sportler vum Joer ugeet, ass de Gilles Muller op jiddwerfalls no sengem éischten ATP-Titel an senger Carrière am Januar zu Syndey schonn nees gutt an der Course säin Titel ze verdeedegen. Fir d'Konkurrenten aus deenen anere Sportaarte läit d'Lat nees héich.

Et ass flott a soll och esou sinn, mengt de Gilles Muller. Konkurrenzkampf ass gutt fir jiddereen. Hie ka sech erënneren, wéi de Kim Kirchen an d'Schleck-Bridder an der Weltelite waren, war et och fir de Gilles Muller eng Motivatioun, fir sech géint si duerchzesetzen. Hien hofft, datt déi aner Lëtzebuerger Sportler datt och esou gesinn. Esou pushed ee sech Géigesäiteg a mécht och Resultater. Fir de Gilles Muller ass et och flott ze gesinn, wann hien d'Tëlee umécht an de Bob Jungels gesäit, wéi hie bei der Flèche Wallone attackéiert oder ee Weess, datt de Jempy Drucker am Sprint eng Etapp ka wannen.

D'lescht Woch zu Monte Carlo war de Gilles Muller beim 5-7, 5-7 ganz no drun, d'Nummer 1 op der Welt Andy Murray ze klappen. Egal wéiee Spiller, en ass ëmmer ze paken, seet de Lëtzebuerger Sportler vum Joer. "Wann ech gutt spillen, bréngen ech déi meeschte Spiller a Bedrängnis" seet de Gilles Muller. Fir dunn awer grad am éischte Saz de Sak zouzemaachen, ass net esou einfach, well de Murray huet et fäerdeg bruecht, fir säin Niveau nach e Krack ze hiewen



© Franky Hippert / RTL Sport

Déi aktuell Nummer 28 am ATP-Ranking weess dann och, wat hie muss änneren, fir an Zukunft emol nees géint e Spiller aus den Top 5 ze gewannen. Op dem Niveau, wou de Gilles Muller elo ass, maache kleng Detailer den Ënnerscheet. Et muss een ausblenden, datt et de Schluss vum Saz ass oder datt de Géigner elo besser spillt. Et muss ee léieren, mat esou enger Situatioun ëmzegoen an et dierf een net verkrampfen, soss huet een iwwerhaapt keng Chance méi.

Och wann d'Saison op Sand sécherlech net zu den Héichpunkten an der Saison vum Gilles Muller gehéiert, sou preparéiert hien mat Estoril a Madrid, Roland Garros, deen zweeten Grand Slam Tournoi vum Joer.