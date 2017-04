Am September 2017 soll ugefaange gi mat gruewen. Eppes méi wéi 2 Joer méi spéit, soll de Ball dann am neie Stadion rullen.

Am Mäerz dëst Joer sinn op der Cloche d'Or d'Viraarbechte fir den neie Footballstadion ugelaf, am September soll d‘Lach fir deen neien nationale Footballtempel dann definitiv ausgehuewe ginn. D'Soumissioune sinn ofgeschloss, de Budget gouf reajustéiert, sou datt de Projet dann elo definitiv op de Schinnen ass. Am Oktober 2019 soll dann deen 1. Match op der Cloche d'Or gespillt ginn.

Um Terrain vis-à-vis vun der Post op der Cloche d'Or gëtt gewuddert, de Gemeinschaftsprojet Pont&Chaussées a Stad Lëtzebuerg ass lancéiert. E Gemeinschaftsprojet an deem Sënn, datt nieft der Autobunn jo net nëmmen e Football- respektiv Rugbysstadion gebaut gëtt, ma dernieft e neit Stroossennetz an en adequat Mobilitéitskonzept mat Busgare fir de Ban de Gaasperech. E Gemeinschaftsprojet mat 2 Bauhären, wou d'Soumissiounen dann elo ofgeschloss sinn. Eisen Informatiounen no kritt déi Entreprise, déi mam Bau vun de Stroossen chargéiert ass, och den Zouschlag fir d'Konstruktioun vum neie Stadion, an dat ass d’Entreprise Giorgetti.

Soumissiounen engersäits, anerersäits de Budget, wou e puer Korrekturen néideg waren. Den däitschen Architektebüro GMP ass bis elo weltwäit an de Bau vu 19 Footballstadien involvéiert, ass dofir awer a puncto Budget éischter méi large. Den Architektebüro Beng krut de Budget no e puer Adaptiounen awer nees equilibréiert.

Et gi schonn e puer intressant Posten an deem Projet, wéi d'Beliichtung, déi aus dem Daach erauskuckt, wat néideg ass, fir de Stadion korrekt auszeriichten, den Daach ass aus Blech, iwwerdeems d'Matière, mat där de Stadion agekleet gëtt, nach net definéiert ass.

Et d'ass international wuel e klenge Stadion, deen awer den Normen vun der UEFA Kategorie 4 muss ugepasst ginn.

Ëm déi 60 Milliounen Euro soll dee neie Footballstadion kaschten, domadder ass e bei wäitem méi bëlleg, wéi den Terrain op deen, e stoe kënnt.