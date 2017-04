© Jeff Kettenmeyer / RTL Sport

Keng vun den Equippe konnt sech an den éischte 15 Minutte richteg ofsetzen. Zwar hat d'Amicale d'Nues meeschtens vir a konnt sech och emol 12 op 7 ofsetzen, ma déi Diddelenger sinn ëmmer nees bäikomm. Um Schluss vum éischte Véierel stoung et esou 29:29.E ganzt ähnlech Bild dann och am Ufank vum zweete Véierel. D'Amicale mécht et vir, den T71 zitt no. Eenzeg konnt d'Heemequipe méi aus hiren Tournovers maachen, dat mat 8 zu 0 Punkten a war och vill méi effektiv an de Konteren. Dat huet sech dann och erëmgespigelt, esou datt si zum Schluss vun der éischter Hallschent e bëssen ofsetze konnten, mat 28:22 am Quarter an 57:51 am Ganzen.Ënnert dem Impuls vum Johnson, dee schonn am drëtte Quarter en Double Double hat, sinn déi Diddelenger no der Paus nees bäikomm. Dat zweetlescht Véierel konnte si mat 16 op 22 fir sech entscheeden, an domadder nees op 73:73 ausgläichen. D'Fans an der Hal zu Steesel konnte sech also op interessant lescht 10 Minutte freeën.An do huet Steesel direkt lassgeluecht. An den éischten 3 Minutten hu si e 7:2 markéiert a sech e klenge Virsprong erausgespillt an et esouguer nach op en 9:2 ausgebaut. Ma déi Diddelenger konnten nees verkierzen, sou datt et knapp 4 an eng hallef Minutte virum Enn vum leschte Véierel 84:82 stoung. Ronn 1 Minutte viru Schluss hat d'Amicale en Avantage vu 5 Punkten. Diddeleng huet et mat 3er probéiert, ma déi net getraff. Dogéint awer séier e Feeler um Spiller mam Ball gemaach, fir méi Zäit am Ugrëff ze hunn. 22 Sekonne vir Schluss war Steesel 94 op 87 am Avantage. Zum Schluss sollt et fir Diddeleng awer net méi duergoen an d'Amicale setzt sech mat 95 op 89 duerch.Bei Steesel hu mam Bob Melcher (20), MCDaniel (20) a Picard (23) direkt dräi Spiller iwwer 20 Punkte geworf. De Coleman hat mat 16 Punkten, 16 Rebounds en Double Double. Direkt zwee Double Double haten déi Diddelenger, dat mam Anderson JR (14 Punkten, 11 Rebounds) an dem Johnson (26 Punkten, 11 Rebounds).