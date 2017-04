© AFP (Archiv)

Um Dënschdeg war déi éischt Halleffinale vum DFB-Pokal, wou Borussia Mönchengladbach op d'Eintracht Frankfurt getraff ass.An d'Gäscht hunn direkt vun Ufank u gewisen, direkt an den éischte 5 Minutten hat de Hrgota 2 gutt Chancen, konnt awer net verwandelen. No 15 Minutten dunn huet den Tawatha d'Gäscht belount, dat no enger gudder Flan vum Chandler. Déi beschte Chance fir Gladbach gouf et no 42 Minutten duerch den Hofmann, deen no engem laangen Ofschlag vum Sommer de Ball zwar iwwer den Hradecky loppen, awer och knapp laanscht de Goal. Besser gemaach huet hien et an der Nospillzäit, nodeem den Hahn eng Flank vum Traoré verlängert an den Hofmann eleng virum Goal steet.Gladbach ass da besser aus der Paus komm, huet méi Drock no Vir gemaach a Frankfurt méi gefuerdert. Ma eng richteg honnertprozenteg Goalchance koum net dobäi eraus. Vill Pech dogéint hat de Wolf. An der 59. Minutt gouf de Frankfurter agewiesselt an 13 Minutte méi spéit nees ausgewiesselt, dat nodeem hie sech mat engem Zesummeprall mam Vestergaard schwéier un der Schëller wéigedoen huet. Déi laang Ënnerbriechung huet dozou gefouert, datt 4 Minutten nogespillt hu misse ginn. No 90 Minutte gouf et kee Gewënner, esou datt nach 30 Minutten hu missen dropgeluecht ginn.Ma och an der Nospillzäit konnt sech keng Equipe duerchsetzen. Gladbach hat wuel méi Chancen, ma konnt dovunner awer keng notzen. Esou stoung et no 120 Minutten 1:1 an et ass an d'Eelefmeterschéisse gaangen.Béid Equippe konnten déi éischt fënnef Eelefmeter verwandelen, sou datt et och do an d'Verlängerung gaangen ass. Et war de Christensen, deen de siwenten Eelefmeter verschoss huet. De Varela hat d'Nerve vum Punkt och net, sou datt och hie verschoss huet. De Sow huet dunn och d'Nummer 8 net getraff, den Ex-Gladbacher Hrgota dogéint huet markéiert an esou qualifizéiert sech Frankfurt fir d'Finale zu Berlin. Fir Frankfurt war et den drëtte Match an dësem DFB-Pokal, dee si am Eelefmeterschéisse gewonnen hunn, dat am ganze mat 8:7.E Mëttwoch decidéiert sech dann, ob Frankfurt et mat Bayern oder Dortmund ze di kritt.Premier LeagueChelsea - Southampton 4:21:0 Hazard (5'), 1:1 Romeu (24'), 2:1 Cahill (45'+1), 3:1 Diego Costa (53'), 4:1 Diego Costa (89'), 4:2 Bertrand (90'+4)Primera DivisionSporting Gijon - Espanyol Barcelona 1:11:0 Rodriguez (39'), 1:1 Moreno (55')Granada - Malaga 0:20:1 Ramirez (47'), 0:2 Ramirez (90'+2)Atletico Madrid - Villarreal 0:10:1 Soriano (82')Belsch: TitelplayoffZulte Waregem - Gent 0:20:1 Kubo (24'), 0:2 Coulibaly (90')Belsch: 1. Divisioun Playoff AStandard Léck - Waasland-Beveren 0:20:1 Moren (53'), 0:2 Gano (87')De Lëtzebuerger Nationalspiller Laurent Jans stoung fir Waasland-Beveren 90 Minutten um Terrain.Union St. Gilloise - Lierse 1:30:1 Frans (18'), 0:2 Benson (65'), 0:3 El Gabbas (82'), 1:3 Martens (83')Belsch: 1. Divisioun Playoff ARoeselare - Kortrijk 2:31:0 van Eeno (11'), 1:1 De Smet (20'), 1:2 De Smet (30'), 2:2 van Eeno (83'), 2:3 Totovitskiy (89')