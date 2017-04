© AFP Archivbild

Fir eng 10. Kéier am DFP-Pokal stounge sech Bayern an Dortmund géigeniwwer. Déi 3 lescht Dueller konnten net an der regulärer Spillzäit gekläert ginn a virun 2 Joer hat Dortmund duerch e markant Eelefmeterschéissen gewonnen.Direkt nom Upaff huet Dortmund Drock gemaach an näischt onversicht gelooss. Sou och an der 4. Minutt no engem Fräistouss vum Gonzalo un de Guerreiro, déi uschléissend Pass un de Aubameyang koum awer net richteg un an de Ball ass riets laanscht de Goal geflunn. Och eng Chance vun de Bayern an der 13. Minutt ass net am Netz vum Géigner gelant.An der 19. Minutt dann den éischte Goal, fir déi Giel-Schwaarz. De Marco Reus huet e Feeler vum Lahm ausgenotzt fir den 1:0 ze markéieren.Mol keng 10 Minutte méi spéit den Ausgläich. De Javi Martinez huet aus 9 Meter den 1:1 gekäppt. Duerno sinn d'Bayern wakereg ginn, nach virun der Paus koum eng Chance no där Anerer.An der 41. Minutt konnt de Mats Hummels mat Direktofschloss den 2:1 fir den FCB schéissen. Mat deem Resultat ass et dunn och an d'Paus gaangen.Déi zweet Halschent goung uganks manner mouvementéiert weider, ma sou wéi den 2:2-Ausgläich duerch den Aubameyang an der 69. Minutt koum, huet d'Spill gedréit.No engem Ballverloscht vum Lahm hat den BVB ongewéinlech vill Plaz an de Marco Reus huet des Chance äiskal ausgenotzt an et bis an de Strofraum vum Géigner gepackt. Den Dembélé huet do och net laang gezéckt a schéisst de Ball an de laangen Eck, 3:2 fir Dortmund.Och déi 5 Minutten Nospillzäit hunn un dësem Resultat näischt verännert, de BVB huet de Match, deen am Ufank verluer geschéngt huet gewonnen a kënnt fir eng 4. Kéier hannerteneen an d'Finale vum DFB-Pokal.