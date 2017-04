© Gilles Tricca

D'Fola gewënnt d'Partie géint de Racing no de 90 Minutten héich verdéngt. Während dem ganze Match hat den RFCUL keng richteg valabel Goalchancen.Schonn no 5 Minutte konnt d'Fola mat 1:0 a Féierung goen. No enger Flank vum Kirch huet de Rodrigues de Ball mam Kapp am Goal ënnerbruecht. Kuerz virun der Paus konnt d'Fola op 2:0 erhéijen. An der 40. Minutt war et nees e Kappball, deen am Filet vun de Gäscht gelant ass. Dës Kéier war et den Dallevedove.No der Paus huet d'Lokalformatioun hiert d'Spill weider duerchgezunn. D'Fola huet de Racing zu kengem Moment an de Match komme gelooss an déi 306 Spectateure kruten nach 2 weider Goaler ze gesinn. An der 76. Minutt an an der Nospillzäit konnt de Bensi den 3:0 an de 4:0 schéissen. Dat sollt dann och d'Schlussresultat sinn.En Donneschdeg muss d'US Esch aus der Éierepromotioun géint den Titelverdeedeger F91 Diddeleng untrieden, wou de Géigner vun der Fola ervirgeet. D'Finale ass den 28. Mee am Stade Josy Barthel.