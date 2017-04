© M. Kinn

Den F91 huet an der Ufanksphas wéi erwaart Ball a Géigner dréine gelooss. Vill Goalchancë hunn d'Spectateuren an der 1. Véierelstonn net gewise krut, d'Escher hunn op ee Konter gelauert.An der 19. Minutt hunn d'Diddelenger zougeschloen, no engem héije Ball kann den Turpel sech per Kappball duerchsetzen: 0:1. Diddeleng hat d'Spill dunn am Grëff.Nom Diddelenger Goal huet d'US Esch eng Reaktioun gewisen, trotzdem dierf ee vun enger verdéngter Féierung fir Diddeleng schwätzen.An der 2. Halschent ass kee richtegt Coupe-Féiwer ausgebrach. Ma an der 60. Minutt schéisst den Dominik Stolz een Hiewer fir den 0:2 an de Goal. An nëmmen 2 Minutten duerno war et den Doublé fir de Stolz, bei enger präziser Pass vum Turpel huet de Stolz de Ball gekonnt an de laangen Eck geschoss.Et huet ausgesinn, wéi wann de Match gelaf wier. A sou war et och, och wann d'US Esch nach wollt den Éieregoal schéisse virun 683 Spectateuren. Um Enn bleift et beim 0:3.D'Finale Fola-F91 ass den 28. Mee am Stade Josy Barthel.