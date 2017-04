D'Mandy Minella muss hir Tournoien déi nächst zwou Wochen zu Prag an zu Madrid ofsoen.

Sport: Am meeschte gelies

D'Lëtzebuerger Tennisspillerin hat sech d'lescht Woch beim Fed Cup blesséiert. Bei enger Ecographie um Freideg de Moie gouf festgestallt, datt déi aktuell Nummer 68 an der Weltranglëscht e Bauchmuskelfaserrass an e Knorpelschued un der Rëpp huet. D'Minella geet awer dovun aus, datt si fir Roland Garros, den zweeten Grand Slam Tournoi vum Joer, deen an engem Mount zu Paräis ufänkt, nees fit ass.