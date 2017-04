Et ass eng absolut Première fir d'Minettsmetropole. Déi nächst Saison ass d'US Esch nieft der Fola an der Jeunesse deen 3. Escher Veräin an der BGL Ligue.

US Esch preparéiert den Opstig an d'BGL Ligue (28.04.2017) E Sonndeg kënnen déi Blo um véiertleschte Spilldag an der Éirepromotioun den Opstig perfekt maachen.

E Sonndeg kënnen déi Blo um véiertleschte Spilldag an der Éirepromotioun den Opstig perfekt maachen. D'US Esch huet an der Industriezon Lankelz hiren Terrain, een eenzegen an deen ass och nach synthetesch. An dofir gräift d'Fola an deem Kontext hirem Noper ënnert d'Ärem. Et gëtt schonns méi laang eng Kooperatioun am Jugendberäich an déi 1. Equipe vun der US Esch ka freides op de Gaalgebierg trainéiere goen, eben och fir sech un de Wues ze gewinnen.

D'US Esch huet een eenzegen Terrain, deen en vue vun der BGL Ligue muss e bëssi reamenagéiert ginn, well de potentiellen Terrain bleift och op héchstem Niveau op hirer "Mëscht".

Et goufen dofir schonns Kontakter mat der Escher Gemeng fir de Site Lankelz, wou Plaz ass fir 1.100 Spectateuren, ze reamenagéieren. Sou ass geplangt Vis-à-vis vun de Vestiaire Gradinen opzeriichten an de Belag ronderëm den Terrain soll och wéinst der Sécherheet macadamiséiert ginn.

De Sportschäffe vun der Stad Esch, Henri Hinterscheid, hëlt dee Projet mat an de Gemengerot, fir dass den Devis an e Crédit Spéciale sou séier wéi méiglech soll gestëmmt ginn, fir dass d'Aarbechten nach virum Optakt vun der neier Saison kënne finaliséiert ginn.

D'Generalprouf fir d'BGL Ligue en Donneschdeg den Owend ass gegléckt. Eng ronn 700 Spectateure si fir de Coupematch US Esch-F91 duerch d’Kees gaangen an d’Halleffinale ass ouni Problemer iwwer d’Bühn gaangen.