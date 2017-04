© Yannick Zuidberg

Et huet laang gedauert bis dass d'Spectateuren e Goal tëscht dem Progrès Nidderkuer a Kanech ze gesi kritt hunn. An der éischter Hallschent huet sech d'Partie nämlech haaptsächlech am Mëttelfeld ofgespillt. D'Lokalformatioun hat wuel méi Ballbesëtz an huet den Toun kloer uginn, ma d'Spiller vum Progrès hu kee Wee duerch déi kompakt Verteidegung vun de Kanecher fonnt.An der 58. Minutt war et dunn awer esou wäit. No engem Fräistouss vum Sebastien Thill huet de Keeper vu Kanech, de Moreira, de Ball ofpralle gelooss, de Ferino stoung du genee richteg an huet mam Noschoss de Ball am Filet ënnerbruecht. Et war déi verdéngten 1:0 Féierung fir de Progrès. Laang konnt sech d'Lokalformatioun doriwwer awer net freeën. No engem Foul vum Mastrangelo um Seck an der 63. Minutt huet den Arbitter op den Eelefmeterpunkt gewisen. De Ferro huet sech der Saach ugeholl an de Ball riets uewen an den Eck geschoss, keng Chance fir de Flauss am Goal. Dat war den 1:1 Ausgläich.Wéi aus dem Näischt konnt de Progrès nëmme 4 Minutten drop nees a Féierung goen. De Laurent huet den 2:1 markéiert. Ma et ass Schlag op Schlag weider gaangen. An der 73. Minutt konnt de Ferro no enger schéiner Eenzelaktioun am Strofraum den 2:2 markéieren. De Kanecher huet mat schnelle Fangerbeweegungen an zwee Crocheten, d'Nidderkuerer Defense ausgetrickst.An de leschte Minutten ass kenger Equipe méi e Goal gelongen. Sou dass dës Partie mat engem 2:2 Remis tëscht dem Progrès Nidderkuer a Kanech ausenaner geet.