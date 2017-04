© RTL Radio Lëtzebuerg / Serge Olmo

Duerch dës Defaite huet den aktuelle Champion an aktuell Tabellenzweeten sech wuel aus der Course ëm de Championstitel verabschid. D'Red Boys hunn elo e Retard vun 3 Punkten op de Leader den Handball Esch. Déi awer um Samschdeg géint den Tabelleleschte Péiteng nach mussen untrieden an dann d'Chance hunn de Virsprong weider auszebauen.An der Paus loung d'Lokalformatioun nach mat 15:13 géint Bierchem a Féierung. An der zweeter Hallschent konnten d'Gäscht no 39 Minutten fir d'éischte Kéier ausgläichen, déi Déifferdenger hunn se awer nach net laanscht zéie gelooss. Dat ass dunn an der 54. Minutt beim Stand vu 26:27 aus Siicht vun de Red Boys geschitt. Déi Déifferdenger hunn et an de leschte Minutten net méi fäerdeg bruecht nach eng Kéier laanscht déi Bierchemer ze zéien a verléieren um Enn no enger spannender Partie mat 27:28.An der Tabell huet d'Red Boys op der zweeter Plaz elo nëmmen nach e Virsprong vun engem hallwe Punkt op Bierchem.