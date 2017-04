© afp

Bei der 4:1 Victoire konnten d'Gäscht e Freideg den Owend fréi an der Partie fir eng Virentscheedung suergen. No 6 Minutte konnte si duerch e Goal vum Burgstaller mat 1:0 a Féierung goen. 4 Minutten drop huet et du nees am Goal vun de Leverkusener gerabbelt. Dës Kéier war et den Höwedes, deen no engem Korner vum Schöpf de Ball am Filet ënnerbruecht huet. De Gäscht ass dësen 2:0 an der éischter Hallschent awer nach net duergaangen. An der 18. Minutt huet de Schöpf no 2 Parade vum Leno am Leverkusener Goal den 3:0 fir seng Faarwe markéiert. Mat dësem Virsprong ass et an d'Paus gaangen.An den éischte Minutte vun der zweeter Hallschent huet Leverkusen weider kee Mëttel géint Schalke fonnt. D'Gäscht konnten de Virsprong esouguer nach weider ausbauen. No engem Fräistouss vum Schöpf steet de Burgstaller ganz alleng am Strofraum a kann de Ball per Direktschoss zum 4:0 era schéissen.De Kießling konnt an der 69. Minutt duerch den 1:4 fir Leverkusen zwar de Réckstand verkierzen, ma Leverkusen sollt et awer net geléngen d'Partie nach ze dréien.Schalke ka sech duerch dës Victoire weider Hoffnungen op d'Europa League maachen.Un déi international Plazen ass bei Bayer Leverkusen de Moment net ze denken. De Veräin vum Tayfun Korkut muss oppassen net ofzesteigen. An der provisorescher Tabell stinn si mat 36. op der 12. Plaz an hunn nëmme 4 Punkten Avance op d'Relegatioun.An derwënnt Olympique Lyon e Freideg den Owend mat 2:1 zu Angers. No 17 Minutte konnt Lyon duerch e Goal vum Valbuena mat 1:0 a Féierung goen. An der 41. Minutt hunn d'Gäscht duerch de Fekir op 2:0 erhéicht. No der Paus konnt Angers duerch den 1:2 vum N'Doye an der 49. Minutt de Réckstand verkierzen et sollt awer net duergoen, fir d'Partie ze dréien.An deran Italien ass Juventus Turin bei Atalanta Bergamo net iwwert en 2:2 Remis eraus komm. De souveräne Leader am italienesche Championnat huet beim Gläichspill nach vun engem Selbstgoal vun der Lokalformatioun profitéiert.konnt sech Villarreal mat 3:1 géint Sporting Gijon behaapten.