D'Musel Pikes haten direkt de besseren Depart erwëscht a konnten sech mat 20:15 ofsetzen. Steesel hat am Ufank vum Match Problemer an de Match ze fannen, huet awer am Laf vum éischte Véierel duerch eng aggressiv Defense ëmmer besser an de Match fonnt. Mat engem 34:4-Laf hunn déi Steeseler de Match komplett gedréint. Bei de Pikes wollt duerno einfach näischt méi klappen, souwuel offensiv wéi och defensiv. Si haten einfach ze vill Ballverloschter an op der anerer Säit goufen si vu Steesel einfach nëmmen iwwerrannt. Am zweete Véierel haten d'Pikes iwwer 8 Minutten gebraucht fir iwwerhaapt emol nees e Punkt ze maachen. An der Paus louch d'Amicale verdéngt mat 57:28 a Féierung. Domat war schonn sou gutt wéi eng Virentscheedung gefall.An der zweeter Halschent huet sech dunn och net méi vill um Verlaf vum Match geännert. Bei de Musel Pikes war d'Loft einfach eraus. Steesel konnt seng Avance souguer nach weider ausbauen. D'Amicale Steesel war un dësem Weekend einfach eng Klass besser wéi d'Musel Pikes an wënnt um Enn mat 113:61.Ambei den Hären huet Bascharage mat 72:85 géint de BC Mess verluer, Walfer klappt de Racing 75:63 an Arantia Fiels wënnt 111:96 géint Hiefenech.