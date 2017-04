Den Anthony Joshua wënnt de Showdown am Boxen géint de Wladimir Klitschko.

De Brit huet am Wembley an der 11. Ronn d'Iwwerhand behalen, nodeems de Klitschko op de Buedem gaangen ass, an de Ringriichter e puer Sekonnen drop de Kampf ofgebrach huet.

Domat bléift de Joshua och a sengem 19. Kampf, also duerch en "technesche K.O.", ongeschloen.