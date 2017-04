© Jean Mathes

© Joé Haas

Fola Esch - Déifferdeng 03 1:1Et war de Spëtzematch vum Spilldag. Ma de Match ass nëmme lues un d'Rulle komm. Béid Equippen hu sech géigesäiteg neutraliséiert. Gréisstendeels huet d'Ufanksphase sech am Mëttelfeld ofgespillt, dëst och well keng vu béiden Equippen ee Feeler wollt maachen.Ma fir Déifferdeng stoung de Championstitel um Spill. Déi haten och déi éischt méi geféierlech Aktioun. De Bastos hat de Luisi lancéiert, dësen hat awer nëmmen de Baussefilet getraff.Bis zur Paus konnt keng Equipe sech een entscheedende Virdeel erausspillen.Och an der zweeter Hallschent ass et weider gaangen ewéi an der éischter Hallschent. Déi néideg Präzisioun huet gefeelt an esou ass et zu kaum Goalchancë komm. Dëst och well Déifferdeng op Kontere gelauert huet.An der 74. Minutt gouf et dunn ee Foul vum Holter um Kirch. De gefoulte Kirch, hat scho Giel, wéi dëse sech esou opgereegt huet, dass den Arbitter hie mat Giel-Rout vum Terrain geschéckt huet.An enger Spillsituatioun wou Déifferdeng d'Kontroll misst iwwerhuelen, war et an der 80. Minutt de Francoise, deen d'Fola a Féierung bruecht huet.Ma Déifferdeng huet sech net opginn. In-extremis koumen déi Déifferdenger zum Ausgläich, no engem héije Ball vum Holter koumt den Hamzaoui zum Schoss an huet de Ball onhaltbar ënnert de Plafond gedonnert.- Rëmeleng:2Diddeleng war virum Match de klore Favorit. Ma Rëmeleng ass engagéiert an de Match gestart. Sou war et no nëmmen 8 Minutten de Gomes, deen déi Rëmelenger iwwerraschend a Féierung konnt bréngen.Diddeleng huet sech schwéier gedoen an de Match ze kommen. Ma den F91 wollt sech hei dräi Punkte sécheren am Kampf ëm de Championstitel. D'Lokalequipe huet dunn och déi éischt Goalchance genotzt. De Stolz krut de Ball a konnt mat engem flaache Schoss an de lénken Eck den Ausgläich markéieren.Mat dësem Remis ass et och an d'Paus gaangen. Ma no der Paus ass den F91 motivéiert aus de Kabinne komm. Nëmmen 2 Minutten huet et gedauert bis den Turpel, Diddeleng a Féierung bruecht huet. De Schnell huet eng Pass an de Laf vum Turpel gespillt, dee séier Richtung Goal gezunn ass an och de Goalkipp iwwerwanne konnt.Elo wollten déi Diddelenger et wëssen. Den Ibrahimovic huet op 3:1 erhéicht. Den Diddelenger huet een a sech ongeféierleche Schoss ofginn, ma et war nach een Defenseur um Ball, sou dass dëse Ball onhaltbar am Filet lant.Ma Rëmeleng huet sech net opginn. No engem Foul vum Schnell um Diallo am Strofraum, gouf et een Eelefmeter fir d'Gäscht. Den Dragovic huet dësen Eelefmeter äiskal erageschoss an domat op 3:2 verkierzt.- Péiteng:1Eng kämpferesch Partie gouf et zu Rouspert. Déi Rousperter, déi an de leschte Matcher staark gespillt hunn, krute Besuch vu Péiteng.Ma et waren d'Gäscht déi no 35 Minutte konnten a Féierung goen. De Silaj huet de Ball no enger Pass op den 11-Meter vum Abreu onhaltbar an de lénksen Eck geschoss. Dëse Goal war liicht géint de Spillverlaf.Ma déi formstaark Rousperter hu reagéiert. An der 40. Minutt huet der Weirich aus 16 Meter op de Goal geschoss. De Schoss gouf nach ofgefälscht an ass esou am Goal vum Amodio gelant.Nëmme 5 Minutten méi spéit, huet de Weirich nach een drop gesat. De Karapetian huet eng Flank an de Strofraum geschloen, déi Péitenger kruten de Ball net hannen eraus, sou dass de Weirich un de Ball koum an op 2:1 stelle konnt.Kuerz viru Schluss huet de Valente nach op 3:1 erhéicht.Mondorf -1:De Match huet ugefaange mat zwou engagéierte Formatiounen, déi all béid hir Goalchancen haten. Sou war et de Cabral op Hammer Säit, deen de Ball op de Potto geschoss hat. Och déi Munnerefer Formatioun hat Chancen, ma konnt awer keng verwandelen.No 31 Minutten war et dunn den Thonon, deen den 1:0 markéiere konnt. De Munnerefer huet ee Fräistouss aus ronn 17 Meter am Goal ënnerbruecht. De Goalkipp war nach um Ball drun, konnt en awer net méi entscheedend deviéieren.Bis zur Paus war näischt méi geschitt. Ma nëmmen zwou Minutten no der Paus, konnt den RM Hamm ausgläichen, dëst duerch een herrleche Schoss vum Ferreira an lénkse Wénkel.An der 91. Minutt konnt Hamm nach eng Kéier markéieren. Nodeems de Michaux alleng op de Goal zougelaaf ass, konnt e nach gesteiert. Beim Noschoss vun engem anere Spiller, rett de Mutuale op der Linn a bei der drëtter Chance dréckt den Teixeira de Ball an de Goal!Käerjeng -0:Käerjeng huet an der Ufanksphase vill probéiert a war och déi besser Equipe. De Käerjenger ass et awer net gelongen sech eng entscheedend Goalchance ze erspillen.No 42 Minutten war et dunn de Racing, deen a Féierung gaangen ass. Wéi kéint et anescht sinn, de Jahier huet sech virum Goal presentéiert, de Shala huet de Ball bei de Buteur gepasst an deen huet sech dës Chance net huele gelooss fir den 1:0 ze markéieren.No der Paus ass de Racing dunn ee gutt Stéck besser ginn an huet d'Kontroll vum Match iwwerholl. De Shala, deen den éischte Goal virbereet hat, huet op 2:0 erhéicht. De Stater stoung komplett fräi an hat kee Problem den Ivesic ze iwwerwannen.De Sinani huet kuerz virun Enn och nach den 3:0 markéiert. Dem Sinani säi Schoss ass vun der Lat an de Goal gaangen.