Um 31. Spilldag an der Däitscher Bundesliga stoungen um Sonndeg nach zwee Matcher um Programm. Hamburg war op Besuch zu Augsburg a Frankfurt krut et mat Hoffenheim ze dinn.- Hamburg:0Et war eng Partie tëscht zwou Formatiounen, déi am Ofstigskampf all Punkt brauchen. Ma den HSV ass net gutt opgetrueden, dëst awer och well déi Augsburger richteg staark opgetruede sinn.An der éischter Halbzeit konnt den Altintop direkt zweemol markéieren. Hamburg ass net richteg an de Match komm.Och no der Paus waren déi Augsburger einfach méi konsequent a konnten a Persoun vum Max a vum Bobadilla op 3:0 a 4:0 erhéijen.Augsburg verléisst domat d'Ofstigsplazen an Hamburg steet elo op der Relegatiounsplaz.- Eintracht Frankfurt:0Nodeems de BVB gëschter net iwwer ee Remis géint Köln erauskomm ass, hat Hoffenheim um Sonndeg erëm d'Chance, sech déi drëtt Tabelleplaz ze sécheren. Dofir hu si awer eng Victoire zu Sinsheim gebraucht.Hoffenheim war och iwwer wäit Strecken, déi besser Equipe an huet sech déi besser Chancen erausgespillt. Ma de Ball wollt net am Filet landen.An der 54. Minutt war de Ball dunn am Filet vun der TSG, ma den Arbitter hat op Abseits vum Abraham entscheet. 30 150 Spectateuren hu kee gudde Match gesinn. D'Partie huet sech gréisstendeels am Mëttelfeld ofgespillt. Hoffenheim hat vill Ballbesëtz, ma déi lescht Konsequenz huet am Spill vu béide Formatioune gefeelt.Et huet bis zur 90. Minutt gedauert bis d'Erléisung fir Hoffenheim koum. Ee Corner vum Rudy koum perfekt op de Kapp vum Hübner, deen de Ball aus kuerzer Distanz an de Goal käppt. Hoffenheim wënnt um Enn knapp géint Frankfurt a steet elo op der drëtter Plaz an der Däitscher Bundesliga.