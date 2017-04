© RTL Archiv

Um 23.Spilldag an der Éierepromotioun spillt d'US Esch zwar nëmmen 1:1 géint Monnerech, ma dëst Resultat ass duergaangen, well Rodange mat 3:1 zu Ettelbréck gewonnen huet.Domat huet steet Esch op der éischter Plaz mat 53 Punkten a Rodange ass Zweete mat nëmmen engem Punkt Retard. Hueschtert huet 3:1 géint Gréiwemaacher gewonnen an zitt domat an der Tabell laanscht d'Etzella, déi elo nëmme méi op der véierter Plaz stinn.