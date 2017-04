© Roland Miny - pressphoto.rtl.lu

© Roland Miny - pressphoto.rtl.lu

Iwwer 13 Kilometer goufen et 2031 Inscriptiounen. Hei war de Frank Schweitzer dee Séiersten an enger Zäit vun 52 Minutten a 59 Sekonnen. De Podium komplettéieren den David Holmgren an de Silva Domingos.De Matthias Geistor wënnt iwwer 27 Kilometer an enger Stonn, 53 Minutten a 37 Sekonnen. De Bertil Muller an de Schneider Pitt kommen op d'Plazen zwee an dräi. 416 Leit hate sech ugemellt.Samir Baala heescht de Gewënner no 34 Kilometer, dat enger gudder Zäit vun 2 Stonnen, 18 Minutten an 10 Sekonnen. Op Plazen 2 an 3 kommen de Frazer Alexander an de Guillaume Arnould. De Garry Assel kënnt op déi gutt 4. Plaz mat enger Zäit vun 2 Stonnen, 24 Minutten a 34 Sekonnen. 299 Inscriptioune gouf et an dëser Kategorie.