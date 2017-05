© Bryan Gomes

Um Méindeg war et de Match tëscht dem 7. an dem 8. an der BGL Ligue. Béid Equippen hunn nach eng minimal Chance op déi véierte Plaz am Championnat, ma och no ënnen hin gëtt sou lues knapp, well Equippen ewéi déi Rousperter ëmmer méi no kommen.Déi 430 Spectateuren zu Stroossen hunn eng schwaach éischt Hallschent gesinn. Béid Formatioune si gréisstendeels duerch Feelpassen oder duerch Fouls opgefall. Virun allem déi vill Fouls hunn ëmmer erëm de Spillfloss gestéiert, esou dass et bis zur 30.Minutt gedauert huet bis et déi éischt Méiglechkeet an dëser Partie gouf.Do war et nämlech eng flott Flank vun der lénkser Säit an d'Mëtt, wou de Jager sech presentéiert huet a per Kapp den éischte Goalschoss vun der Partie verzeechne konnt. Ma den Devas am Goal konnt dëse Kappball awer nach paréieren.Soss sollt näischt méi an der éischter Hallschent geschéien. Och béid Trainere ware wuel net zefridden, well béid Formatiounen hu schonn an der éischter hallwer Stonn eng Kéier gewiesselt.Den Trainer vun der Jeunesse huet och nach eng Kéier an der Paus reagéiert an huet den Deidda fir de Kyereh bruecht.Dës Changementer hunn dem Spill gutt gedoen. No ronn enger Stonn konnten d'Gäscht vun Esch a Féierung goen. Nodeems d'Defense vu Stroossen de Ball an de Corner degagéiert hunn, war et de Kühne, deen de Corner per Kapp konnt verwandelen.Ma Stroossen huet elo reagéiert. D'Lokalequipe wollt doheem net verléieren. Esou war et nëmmen 12 Minutten nom 1:0, en ähnlecht Bild wéi beim Goal vun der Jeunesse. Hei war et den Dos Santos, deen no engem Corner de Ball am Filet ënnerbrénge kann.Bis zum Enn sollt net méi vill geschéien, esou dass et mat 1:1 op en Enn geet. Ee gerecht Resultat an enger schwaacher Partie.