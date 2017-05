© Cliff Block

Béid Clibb konnten bis elo an hirer Veräinsgeschicht 2 zwee mol des Coupe gewannen, woubäi d'Formatioun vun Hesper 3 mol an der Finale stoung, waren déi Escher bis elo 9 mol an der Finale.



Fola Esch - Swift Hesper 2:0



Nodeems Fola déi éischte 15' den Match dominéiert huet mat jeeweils 2 gudde Chancen an der 4. Minutt respektiv an der 11. Minutt duerch Ramcilovic a Lopes Rocha, ass Hesper no an no besser an den Match komm.



Zwee mol hat den Diomandé fir Hesper d'Féierung um Fouss.



Den éischte Goal sollt awer fir d'Fola falen. De Goal huet den Lopes Rocha an der 37 Minutt markéiert.



Zur Paus stoung et 1:0 fir déi Escher.



Och déi zweete 45' waren animéiert mat Chancen op béide Säiten.

An der Nospillzäit setzt d'Fola nach een drop an dat an der 93 Minutt duerch den agewiesselte Cardoso Monteiro.



