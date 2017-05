D'Damme vu Steesel waren an der lafender Saison déi beschten Equipe a sinn dohier och hei de Favorit. Nodeems d'Coupe schonns op Steesel gaangen ass, wollten se och de nationalen Titel huelen.Ma d'Pikes hunn et de Steeseler Damme vun Ufank un net einfach gemaach. Virun allem vu baussen hunn déi Miseler gutt getraff. 3 Dräier konnten d'Pikes am éischt Véierel verzeechnen. Ma ënnert dem Kuerf do waren an der Offensiv ewéi an de Defense déi Steeseler Damme besser opgestallt. Mat engem knappen Avantage vun 18 op 16 fir d'Musel Pikes ass et an de zweete Véierel gaangen. 8 Punkten hat d'Platte am éischte Véierel geschoss.Am zweete Véierel waren d'Pikes bis op 4 Punkte fort komm. Ma dee Moment huet d'Amicale awer reagéiert. Se hunn de Ball séier dréine gelooss a sinn esou zu fräie Schëss komm. Esou dass se séier 28 zu 20 vir waren duerch een 12 zu 0 Laf, sou dass se d'Pikes zu engem Time-Out gezwongen hunn. Dësen Time-Out huet Wierkung gewisen, well um Enn vum zweete Véierel war et nëmme méi eng 38:34 Féierung fir d'Amicale Steesel. Op béide Säite waren d'Punkten op 4-5 Spillerinnen opgedeelt.D'Musel Pikes waren no der Paus bis op ee Punkt eru komm, ma déi Steeseler hunn ewéi ëmmer déi richteg Reaktioun gewisen a mat 2 Dräier hir Virsprong bis op 7 Punkten ausgebaut. An der Mëtt vum zweete Véierel stoung et also 47 op 40 fir d'Amicale Steesel. Ma Steesel war einfach méi konstant a méi treffsécher an dësem drëtte Véierel a féiert virum leschte Véierel mat 55 op 45 géint d'Gäscht vun der Musel.An der Ufanksphase vum leschte Véierel, hunn d'Pikes direkt konnte méi no eru kommen, ma Steesel huet vill Punkten ënner dem Kuerf gemaach a konnt sech och déi wichteg Rebounds sécheren. Richteg iwwerzeegend war et net mat d'Amicale gewisen huet bis dohin, ma se hunn d'Resultat verwalt bis zum Schluss a wannen verdéngt mat 72 op 60.De 6. Mee ass déi zweet Finale, déi Kéier dann op der Musel.