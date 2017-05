© Val Wagner

An der éischter Partie hat sech den FCD 5:4 an der zweeter 4:1 duerchgesat. No der drëtter Victoire war de Championstitel du perfekt.

Gespillt gouf am Modus Best of 5.



Déifferdeng stoung déi lescht 3 Joer an der Finale vum Futsal.



Clierf huet dëst Joer d'Coupe gewonnen, 7:2 géint de Stater Racing.







