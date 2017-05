Am Basket deelt d'Etzella Ettelbréck mat, datt de Nelson Delgado d'Schong un de Nol hänkt an d'nächst Saison net méi wäert spillen.

No 20 Joer an der 1. Equipe

© Roland Miny

U sech sollt dat jo schonns virun engem Joer de Fall sinn, ma deemools hat den Delgado sech bereet erkläert, dach nach eng Saison drun ze hänken.

Elo ass no iwwer 20 Joer an der éischter Equipe Schluss, dat no 11 Titelen.

Den Nelson Delgado huet 8 mol d'Coupe gewonnen a gouf 3 mol mat der Etzella Champion.